Марко пошутил о результатах Лоусона в 1-й день тестов: оказался более увлечён, чем Перес

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результат пилота коллектива Лиама Лоусона в первый день предсезонных тестов. Напомним, Лиам допустил разворот во время утренней сессии, когда не удержал машину во втором повороте и оказался в гравии, но без особых последствий. Несмотря на инцидент, Лоусон проехал 58 кругов, показав восьмое время по итогам дня.

«Лоусон оказался немного более увлечён [о развороте Лиама], чем Серхио Перес. Но Лиам проделал хорошую работу. Он не смог потратить всё отложенное время после перехода с жёстких шин на средние.

Мы также внесли изменения в автомобиль, которые не сработали, хотя нам это показалось логичным. В то время как все остальные нашли от трёх до пяти десятых, Лиам смог получить только одну десятую», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.