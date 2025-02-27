Кравиц — о новом болиде «Мерседеса»: разве это не серебристо-чёрный «Ред Булл»?

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц заявил, что новый болид W16 команды «Мерседес» имеет сильное сходство с дизайном «Ред Булл».

«В прошлом говорили, что «Рейсинг Пойнт» это розовый «Мерседес», что люди берут дизайнерские решения у «Мерседеса». Может, стоит называть «Мерседес» серебристо-чёрным «Ред Булл»? Потому что они, без сомнений, взяли что-то из дизайна последних «Ред Булл», но вывели это на более экстремальный уровень.

Если вы ещё этого не делали, посмотрите на боковые понтоны и воздухозаборники. Прямо под боковым зеркалом, где написано Petronas, можно увидеть один из воздухозаборников, вертикальный, такой же стоял у «Ред Булл» в начале прошлого года», — приводит слова Кравица Sky Sports.