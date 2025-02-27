Пилот «Хааса» Берман рассказал об изменениях, которые внёс Хэмилтон в «Феррари»

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», рассказал об изменениях, которые внёс Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«Моё внимание привлекло, например, то, как сильно он поменял руль. На рулевом колесе «Мерседеса», где находится кнопка DRS, на «Феррари» находилась нейтральная передача. Поэтому я думаю, что он переставил несколько элементов, чтобы сохранить некоторое удобство для себя. Конечно, для пилотов вполне естественно персонализировать руль.

Даже для меня, когда я пришёл в «Хаас», было важно просто переставить всё по сравнению с тем, к чему привык до этого. Поэтому могу себе представить, что после 10 лет пилотирования в одной машине у тебя вырабатываются какие-то привычки.

Но на самом деле, мне было ещё очень интересно узнать, какие изменения он внёс с технической точки зрения. Это просто очень интересная вещь. Я немного помешан на этой стороне дела», — приводит слова Бермана издание Racingnews365.