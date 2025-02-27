Исак Хаджар — об 11-м результате на первом дне тестов Формулы-1: это было весело!

20-летний франко-алжирский автогонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», прокомментировал результаты первого дня предсезонных тестов «Королевских гонок», по итогам которого он показал 11-й результат.

«Это было весело! Мы выполнили нашу программу, и я чувствовал себя комфортно в машине. Конечно, это только начало, так что впереди ещё много работы, особенно на коротких трассах. Что касается моего первого официального тестового дня, то, думаю, всё прошло нормально и я быстро адаптировался, так что я бы сказал, что это был хороший первый день», — приводит слова Хаджара издание GPblog.