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Экс-пилот Формулы-1 — о шансах Лоусона: надеюсь, он докажет, что я ошибаюсь

Экс-пилот Формулы-1 — о шансах Лоусона: надеюсь, он докажет, что я ошибаюсь
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался по поводу новозеландского гонщика Лиама Лоусона из команды «Ред Булл».

«Я немного обеспокоен тем, что Лиам появился в «Ред Булл» слишком рано. Есть риск, что он станет следующим в очереди пилотов, которые «выгорели» слишком рано в своей карьере. В то время как, если бы они оставили его и Юки в «Рейсинг Буллз» ещё на год, а сами взяли бы кого-нибудь другого в «Ред Булл» на сезон-два, а затем дали Лиаму шанс, когда он немного наберётся опыта… Я действительно надеюсь, что он докажет, что я ошибаюсь.

Он пожертвовал всей своей жизнью, чтобы переехать из Новой Зеландии. Я помню, как говорил об этом, когда он был в Формуле-2, у него не было денег, чтобы купить билет на самолёт, чтобы вернуться и повидаться с семьёй. Он очень, очень много работал, чтобы добиться того, чего он достиг в карьере. Так что я надеюсь, что у него всё получится, и я просто надеюсь, что он не перегорит слишком рано. Вот к чему я клоню», — приводит слова Чандхока издание GPblog.

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