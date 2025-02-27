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Предсезонные тесты Формулы-1 — второй день — результаты утренней сессии

Хэмилтон — лучший в утренней сессии второго дня тестов Ф-1, Расселл — 2-й, Сайнс — 3-й
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27 февраля на Международном автодроме Бахрейна завершилась утренняя сессия второго дня предсезонных тестов Формулы-1, лучшее время в которой продемонстрировал семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из «Феррари». Вторым стал его бывший напарник Джордж Расселл («Мерседес»), третий — Карлос Сайнс («Уильямс»).

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 27 февраля
27 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Идёт
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:29.379
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.399
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.711

По ходу утренних тестов пошёл дождь, и все команды, кроме «Хааса» и «Астон Мартин», пережидали в боксах. Американская и британская команды единственные, кто заказал у «Пирелли» промежуточные шины.

Также между Хюлькенбергом и Пиастри произошёл контакт, из-за которого Оскар сломал переднее антикрыло.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:29.379 (45 кругов);
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.399 (71);
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.711 (44);
4. Пьер Гасли («Альпин») +1.051 (40);
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.321 (45);
6. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.414 (46);
7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.442 (44);
8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1.854 (28);
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.078 (56);
10. Эстебан Окон («Хаас») +3.692 (69).

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