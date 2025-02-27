Хэмилтон — лучший в утренней сессии второго дня тестов Ф-1, Расселл — 2-й, Сайнс — 3-й

27 февраля на Международном автодроме Бахрейна завершилась утренняя сессия второго дня предсезонных тестов Формулы-1, лучшее время в которой продемонстрировал семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из «Феррари». Вторым стал его бывший напарник Джордж Расселл («Мерседес»), третий — Карлос Сайнс («Уильямс»).

По ходу утренних тестов пошёл дождь, и все команды, кроме «Хааса» и «Астон Мартин», пережидали в боксах. Американская и британская команды единственные, кто заказал у «Пирелли» промежуточные шины.

Также между Хюлькенбергом и Пиастри произошёл контакт, из-за которого Оскар сломал переднее антикрыло.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:29.379 (45 кругов);

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.399 (71);

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.711 (44);

4. Пьер Гасли («Альпин») +1.051 (40);

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.321 (45);

6. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.414 (46);

7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.442 (44);

8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1.854 (28);

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.078 (56);

10. Эстебан Окон («Хаас») +3.692 (69).