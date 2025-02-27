Никита Бедрин выиграл первую гонку финального этапа FRMEC

Российский пилот Никита Бедрин выиграл первую гонку финального этапа сезона ближневосточной Формулы-Regional (FRMEC), который проходит в эти дни на трассе «Лусаил» в Катаре.

Бедрин стартовал с восьмой позиции и поначалу держался в конце топ-10, экономя резину. Благодаря этому на последних кругах, когда соперники стали терять темп, россиянин обогнал целый ряд соперников, а на предпоследнем круге захватил лидерство, обогнав Уго Угочукву, пилота молодёжной программы «Макларена». Финишную черту Бедрин пересёк с преимуществом в 5,5 секунды.

Угочукву в итоге занял второе место, третьим стал лидер общего зачёта Эван Жильтер, который в одном из эпизодов столкнулся со своим главным соперником в борьбе за титул британцем Фредди Слейтером. Он в итоге занял 12-ю позицию.

FRMEC. «Лусаил», первая гонка (топ-10):

1. Никита Бедрин (Sainteloc Racing) — 15 кругов.

2. Уго Угочукву (R-ace GP) +5.5 сек.

3. Эван Жильтер (ART Grand Prix) +5.7.

4. Джин Накамура (R-ace GP) +12.0.

5. Энцо Делиньи (R-ace GP) +12.5.

6. Канато Ли (ART Grand Prix) +14.8.

7. Таито Като (ART Grand Prix) +16.1.

8. Рашид Аль-Дахери (Mumbai Falcons) +19.0.

9. Эрнесто Ривера (Pinnacle Motorsport) +19.9.

10. Хию Ямакоси (Pinnacle Motorsport) +19.9.

Вторая гонка уикенда FRMEC в Катаре стартует в четверг, 27 февраля, в 21:00 по московскому времени.