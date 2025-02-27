«Астон Мартин» отказался называть сроки начала работы нового технического директора

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» по-прежнему не говорит о сроках начала работы нового технического директора Энрико Кардиле, о подписании которого было объявлено в июле 2024 года.

Изначально предполагалось, что Кардиле, переходящий из «Феррари», должен был приступить к работе в январе.

«Мы с нетерпением ждём… Мы с нетерпением ждём, когда 100 человек смогут успешно вместе работать. Мы очень ждём присоединения Эдриана [Ньюи]. Мы ждём десятки новых сотрудников, приходящих к нам каждый месяц. В 2024 году было 248 человек», — приводит слова исполнительного директора команды Энди Кауэлла издание The Race.