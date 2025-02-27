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Норрис и Ферстаппен — о своих отношениях: ужасно, это большая драма. Мы подрались в пабе

Норрис и Ферстаппен — о своих отношениях: ужасно, это большая драма. Мы подрались в пабе
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», и британец Ландо Норрис из «Макларена» пошутили по поводу своих взаимоотношений после нескольких инцидентов в прошлом сезоне и борьбе за титул.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
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27 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
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1
Карлос Сайнс
Williams
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2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.031
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
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«Наши отношения ужасны. Мы больше не ладим. Это сказывается на результатах. Сейчас это просто большая драма, большие проблемы», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.

«На днях мы подрались в местном пабе. Но это всё шутки. У нас всё в порядке. Я думаю, мы с нетерпением ждём новых сражений. Я не думаю, что в них будем участвовать только мы, но мы явно не будем сражаться одни, что сделает их более захватывающими для всех», — ответил Норрис.

«Тут нечего добавить, он сказал всё прекрасно», — сказал Макс.

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