Норрис и Ферстаппен — о своих отношениях: ужасно, это большая драма. Мы подрались в пабе

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», и британец Ландо Норрис из «Макларена» пошутили по поводу своих взаимоотношений после нескольких инцидентов в прошлом сезоне и борьбе за титул.
«Наши отношения ужасны. Мы больше не ладим. Это сказывается на результатах. Сейчас это просто большая драма, большие проблемы», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.
«На днях мы подрались в местном пабе. Но это всё шутки. У нас всё в порядке. Я думаю, мы с нетерпением ждём новых сражений. Я не думаю, что в них будем участвовать только мы, но мы явно не будем сражаться одни, что сделает их более захватывающими для всех», — ответил Норрис.
«Тут нечего добавить, он сказал всё прекрасно», — сказал Макс.
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