Льюис Хэмилтон появился на обложке журнала Time

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон появился на обложке легендарного издания Time в преддверии своего дебюта в итальянской команде «Феррари».

Фото: Time

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его сменил итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца в «Феррари» стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Хэмилтон не оправдал его ожиданий в первый день предсезонных тестов в Бахрейне.

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»: