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Хэмилтон рассказал о «мести» механиков «Мерседеса» во время игры в пейнтбол

Хэмилтон рассказал о «мести» механиков «Мерседеса» во время игры в пейнтбол
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, являющийся пилотом команды «Феррари», рассказал историю о «мести» механиков из бывшего коллектива «Мерседес» во время совместной игры в пейнтбол.

«Они меня здорово раззадорили. Это было так больно. В один момент я прятался за бочкой и стрелял по соперникам, как вдруг меня в упор расстреляли в спину. Это был мой товарищ по отряду.

Но между нами нет вражды. Абсолютно нет. Мы выиграли так много чемпионств и трофеев, так что всё хорошо», — приводит слова Хэмилтона журнал Time.

Ранее Хэмилтон рассказал об эмоциях и переживаниях, когда ему предложили перейти в «Феррари».

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