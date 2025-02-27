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Хэмилтон рассказал об эмоциях и переживаниях, когда ему предложили перейти в «Феррари»

Хэмилтон рассказал об эмоциях и переживаниях, когда ему предложили перейти в «Феррари»
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Британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», рассказал об эмоциях и переживаниях, когда ему предложили перейти в итальянский коллектив из «Мерседеса».

«В декабре 2023-го в Колорадо мне позвонил Фред [Вассёр]. Я помню, как положил трубку и меня почти трясло. Я подумал: «О боже». Я рассказал об этом звонке своему другу, который был у меня, и мы около часа в шоке сидели на полу в ванной.

Я был такой… чёрт возьми, это не описать. Я буквально только что подписал контракт с «Мерседесом». Мне пришлось многое пережить, и мои эмоции были по-настоящему сильными. Так что, честно говоря, мне пришлось пойти прогуляться.

Спустя несколько дней чувствовал себя по-настоящему спокойным и сосредоточенным, понимая, что «Феррари» — это то, что мне нужно. Нельзя слишком долго стоять на месте. Мне нужно было снова окунуться в то, что будет для меня зоной некомфорта. Честно говоря, я думал, что все мои первые дебюты уже позади. Твоя первая машина, твоя первая авария, твоё первое свидание, первый день в школе.

То волнение, которое я испытал при мысли: «Это мой первый раз в красном комбинезоне, первый раз за рулём Ферарри». Ничего себе. Честно говоря, я никогда не был так взволнован», — приводит слова Хэмилтона издание Time.

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