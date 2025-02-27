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Хэмилтон — о критике: никогда не отвечаю старшим и преимущественно белокожим людям

Хэмилтон — о критике: никогда не отвечаю старшим и преимущественно белокожим людям
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Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон высказался о критике в свой адрес, сопровождающей его на протяжении всей карьеры в «Королевских» гонка»х. Кроме того, Хэмилтон объяснил, почему не будет отвечать Эдди Джордану, назвавшему ошибкой решение «Феррари» взять Льюиса на место Карлоса Сайнса.

«Я всегда приветствовал негатив. И я никогда не отвечаю старшим и преимущественно белым мужчинам, комментирующим мою карьеру и говорящим, что я должен делать. Ваше поведение и ваши действия постепенно всё развеют», — приводит слова Хэмилтона издание Time.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его сменил итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца в «Феррари» стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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