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Хэмилтон: ни с кем не сравнивайте, я единственный темнокожий. Могу быть в Ф-1 до 50 лет

Хэмилтон: ни с кем не сравнивайте, я единственный темнокожий. Могу быть в Ф-1 до 50 лет
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своём спортивном долголетии.

«Могу вам сказать, завершение карьеры не входит в мои планы. Не стоит сравнивать меня с кем-то ещё. Я первый и единственный темнокожий в этом виде спорта, я устроен иначе. Я через многое прошёл. У меня был свой собственный путь. Нельзя сравнивать меня с другим 40-летним пилотом Формулы-1, бывшим или нынешним. Они не похожи на меня. Я голоден, целеустремлён, у меня нет жены и детей. Я сосредоточен на одном — на победе. Это мой приоритет номер один», — приводит слова Льюиса Хэмилтона издание Time.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его сменил итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца в «Феррари» стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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