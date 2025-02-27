Дмитрий Мазепин посетил паддок Формулы-1 на предсезонных тестах

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Российский предприниматель Дмитрий Мазепин, отец бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, посетил паддок Формулы-1 на предсезонных тестах, которые проходят в эти дни в Бахрейне по приглашению «Альпин».

Об этом сообщил фотограф и журналист Ким Ильман. По информации источника, Дмитрий Мазепин побывал на паддоке с 10-летним сыном, младшим братом Никиты Мазепина.

Напомним, в Формуле-1 Никита Мазепин выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

Недавно Мазепин одержал уверенную победу на первом этапе Кубка АМА «Снежная битва». Он проходил 26 января на автодроме Aliskino Motorsport Arena (Московская область).