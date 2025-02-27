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В «Ред Булл» раскрыли, каких изменений машины следует ждать в финальный день тестов

В «Ред Булл» раскрыли, каких изменений машины следует ждать в финальный день тестов
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше подтвердил, что команда будет использовать другую конфигурацию болида в третий день тестов, но отметил, что кардинальных изменений не будет.

«Нет, ничего радикально не изменится. Мы будем оценивать другие детали. Однако, думаю, остальные будут делать то же самое. Ничего не изменилось в сравнении с предыдущими сезонами. У команды есть базовая машина, и вы пытаетесь как можно скорее вывести на трассу некоторые детали. Исходя из возможностей производства запчасти, вы пытаетесь оценить их перед первой гонкой. Думаю, в третий день мы получим некоторые новые детали, но кардинальных изменений не будет. Все так делают. Этот пакет планировался для первой гонки сезона, однако мы немного ускорим процесс, потому что это даст нам возможность увидеть, в верном ли направлении мы идём», — приводит слова Ваше PlanetF1.

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