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«Может, я глухой?» Ферстаппен — об освистывании «Ред Булл» на презентации

«Может, я глухой?» Ферстаппен — об освистывании «Ред Булл» на презентации
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об освистывании со стороны фанатов во время общей презентации в Лондоне, которая прошла 18 февраля.

«Было освистывание? Может, я глухой. Не вижу смысла об этом рассуждать, это не стоит моего времени», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.

Напомним, перед прошлым сезоном в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Позже он был оправдан.

Предполагается, что это могло быть одной из причин освистывания.

Помимо «Ред Булл», недовольным возгласам толпы подвергся и логотип ФИА.

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