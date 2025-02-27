«Может, я глухой?» Ферстаппен — об освистывании «Ред Булл» на презентации

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об освистывании со стороны фанатов во время общей презентации в Лондоне, которая прошла 18 февраля.
«Было освистывание? Может, я глухой. Не вижу смысла об этом рассуждать, это не стоит моего времени», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.
Напомним, перед прошлым сезоном в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Позже он был оправдан.
Предполагается, что это могло быть одной из причин освистывания.
Помимо «Ред Булл», недовольным возгласам толпы подвергся и логотип ФИА.