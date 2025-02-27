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Сайнс стал лучшим по итогам второго дня тестов Формулы-1, Хэмилтон — второй

Сайнс стал лучшим по итогам второго дня тестов Формулы-1, Хэмилтон — второй
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В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время показал испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс, вторым стал новобранец «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмтилтон, третье время показал его напарник Шарль Леклер, севший за руль после обеда.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 27 февраля
27 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс
Williams
1:29.348
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.031
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.083

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Карлос Сайнс («Уильямс») 1:29.348 (127 кругов);
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.031 (45);
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.083 (83);
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.430 (71);
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.436 (87);
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.881 (57);
7. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0.904 (91);
8. Джек Дуэн («Альпин») +1.020 (80);
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.082 (40);
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.327 (94);
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.352 (45);
12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.445 (46);
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1.473 (44);
14. Ландо Норрис («Макларен») — +1.534 (77);
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.709 (80);
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.109 (56);
17. Эстебан Окон («Хаас») +3.723 (69);
18. Оливер Берман («Хаас») +5.024 (66).

Программа тестов будет завершена завтра, 28 февраля.

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