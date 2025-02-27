Чандхок: соперники должны быть обеспокоены темпом «Макларена»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о работе команды «Макларен» на предсезонных тестах Формулы-1.

«За восемь кругов до финиша дистанции Гран-при показывал время 1.34, для сравнения, у Норриса на аналогичном отрезке время на две секунды быстрее. Антонелли показал на последнем отрезке время 1.33. Норрис — исключителен. Он невероятно быстр.

«Макларен» выглядит невероятно удобным в пилотировании, предсказуемым. У машины есть все качества, которые нужны пилоту. Я не думаю, что в «Феррари» или «Мерседесе» разочарованы тестами, но они явно обеспокоены темпом «Макларена», — цитирует Каруна Чандхока Sky Sports.