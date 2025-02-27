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Чандхок: соперники должны быть обеспокоены темпом «Макларена»

Чандхок: соперники должны быть обеспокоены темпом «Макларена»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о работе команды «Макларен» на предсезонных тестах Формулы-1.

«За восемь кругов до финиша дистанции Гран-при показывал время 1.34, для сравнения, у Норриса на аналогичном отрезке время на две секунды быстрее. Антонелли показал на последнем отрезке время 1.33. Норрис — исключителен. Он невероятно быстр.

«Макларен» выглядит невероятно удобным в пилотировании, предсказуемым. У машины есть все качества, которые нужны пилоту. Я не думаю, что в «Феррари» или «Мерседесе» разочарованы тестами, но они явно обеспокоены темпом «Макларена», — цитирует Каруна Чандхока Sky Sports.

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