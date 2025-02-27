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«Где я буду спать?» Крофт рассказал интересную историю о переговорах Ньюи с «Астон Мартин»

«Где я буду спать?» Крофт рассказал интересную историю о переговорах Ньюи с «Астон Мартин»
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Известный комментатор Дэвид Крофт поделился любопытной историей о новом управляющем техническом партнёре «Астон Мартин» Эдриане Ньюи.

«У меня есть потрясающая история об Эдриане Ньюи времён его переговоров с «Астон Мартин», когда, по слухам, он отправился на экскурсию по базе. Его отвели в конструкторское бюро, показали рабочее место, где будет его кабинет, где чертёжная доска и прочее. И он спросил: «Где я буду спать?» Они ответили: что значит – где? Дома, наверное.

«Нет, нет, нет, иногда я работаю до поздней ночи, может быть, до двух часов. Тогда уже нет смысла идти домой, я немного посплю и снова вернусь к работе», — ответил Ньюи. Поэтому им пришлось позбаотиться о том, чтобы поставить Эдриану место для ночлега», — сказал Дэвид Крофт во время эфира Sky Sports.

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