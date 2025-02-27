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В «Ред Булл» оценили работу Лоусона на предсезонных тестах

В «Ред Булл» оценили работу Лоусона на предсезонных тестах
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал итоги второго дня предсезонных тестов в Формуле-1.

«Сегодня мы решили полностью отдать день Лиаму, чтобы продолжить его подготовку к сезону. К сожалению, погода была не очень хорошей, в начале дня прошёл дождь, поэтому мы решили провести симуляцию гонки, чтобы Лиам мог набрать темп на длинных сериях и мы могли проверить общую надёжность автомобиля. Днём нашей целью было понять поведение машины на шинах С3, попробовать разные варианты настроек и изучить настройки машины в целом.

Сегодня мы хотели получить как можно более полное представление о машине. Было сложно оценить производительность машины в таких условиях и добиться правильной температуры шин. Но Лиам хорошо отработал, а его отзывы о машине были близки к тем, что мы слышали от Макса. У нас есть хорошее понимание машины, что мы можем использовать в последний день тестов, когда за руль сядет Макс», — приводит слова Ваше пресс-служба команды.

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