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Предсезонные тесты Формулы-1, третий день: состав участников 28 февраля, онлайн-трансляция

Предсезонные тесты Формулы-1, третий день: состав участников 28 февраля, онлайн-трансляция
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27 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 28 февраля
28 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Не началось

Состав участников третьего тестового дня:

КомандаУтроВечер
«Макларен»Ландо НоррисОскар Пиастри
«Феррари»Льюис ХэмилтонШарль Леклер
«Ред Булл»Макс ФерстаппенМакс Ферстаппен
«Мерседес»Андреа Кими АнтонеллиДжордж Расселл
«Астон Мартин»Лэнс СтроллФернандо Алонсо
«Альпин»Джек ДуэнПьер Гасли
«Хаас»Оливер БерманЭстебан Окон
«Рейсинг Буллз»Исак ХаджарЮки Цунода
«Уильямс»Александер АлбонАлександер Албон
«Кик-Заубер»Габриэл БортолетоНико Хюлькенберг
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