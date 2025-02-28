Предсезонные тесты Формулы-1, третий день: состав участников 28 февраля, онлайн-трансляция
27 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников третьего тестового дня:
|Команда
|Утро
|Вечер
|«Макларен»
|Ландо Норрис
|Оскар Пиастри
|«Феррари»
|Льюис Хэмилтон
|Шарль Леклер
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
|Макс Ферстаппен
|«Мерседес»
|Андреа Кими Антонелли
|Джордж Расселл
|«Астон Мартин»
|Лэнс Стролл
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|Джек Дуэн
|Пьер Гасли
|«Хаас»
|Оливер Берман
|Эстебан Окон
|«Рейсинг Буллз»
|Исак Хаджар
|Юки Цунода
|«Уильямс»
|Александер Албон
|Александер Албон
|«Кик-Заубер»
|Габриэл Бортолето
|Нико Хюлькенберг
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