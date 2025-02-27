Карлос Сайнс прокомментировал лучший результат на тестах в Бахрейне

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги второго тестового дня в Бахрейне, который он закончил на первой строчке.

«Это был достаточно долгий день, я проехал много кругов. Нам несколько раз приходилось прерываться из-за дождя, а ветер мешал найти правильный ритм, но мы хорошо отработали программу. На предсезонных тестах времена не слишком показательны. Мы смогли добиться прогресса в сравнении со вчерашним днём, добились лучшего баланса и узнали новое о машине.

Но, скажу честно, у меня ощущение, что мне не хватило этих дней тестов. В следующий раз я сяду за руль только в Австралии, однако мне хотелось бы чуть лучше понимать машину и её реакцию на изменение настроек. Но я готов так хорошо, как только возможно. С нетерпением жду, когда начну атаковать в полную силу в первой гонке!» — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба команды.