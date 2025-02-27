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Карлос Сайнс прокомментировал лучший результат на тестах в Бахрейне

Карлос Сайнс прокомментировал лучший результат на тестах в Бахрейне
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Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги второго тестового дня в Бахрейне, который он закончил на первой строчке.

«Это был достаточно долгий день, я проехал много кругов. Нам несколько раз приходилось прерываться из-за дождя, а ветер мешал найти правильный ритм, но мы хорошо отработали программу. На предсезонных тестах времена не слишком показательны. Мы смогли добиться прогресса в сравнении со вчерашним днём, добились лучшего баланса и узнали новое о машине.

Но, скажу честно, у меня ощущение, что мне не хватило этих дней тестов. В следующий раз я сяду за руль только в Австралии, однако мне хотелось бы чуть лучше понимать машину и её реакцию на изменение настроек. Но я готов так хорошо, как только возможно. С нетерпением жду, когда начну атаковать в полную силу в первой гонке!» — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба команды.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 27 февраля
27 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс
Williams
1:29.348
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.031
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.083
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