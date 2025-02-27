Карлос Сайнс прокомментировал лучший результат на тестах в Бахрейне

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги второго тестового дня в Бахрейне, который он закончил на первой строчке.
«Это был достаточно долгий день, я проехал много кругов. Нам несколько раз приходилось прерываться из-за дождя, а ветер мешал найти правильный ритм, но мы хорошо отработали программу. На предсезонных тестах времена не слишком показательны. Мы смогли добиться прогресса в сравнении со вчерашним днём, добились лучшего баланса и узнали новое о машине.
Но, скажу честно, у меня ощущение, что мне не хватило этих дней тестов. В следующий раз я сяду за руль только в Австралии, однако мне хотелось бы чуть лучше понимать машину и её реакцию на изменение настроек. Но я готов так хорошо, как только возможно. С нетерпением жду, когда начну атаковать в полную силу в первой гонке!» — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба команды.
- 27 февраля 2025
-
23:48
-
23:44
-
22:45
-
22:34
-
21:36
-
20:44
-
20:36
-
19:44
-
19:01
-
18:44
-
18:28
-
17:38
-
17:25
-
17:22
-
16:52
-
16:51
-
16:41
-
16:09
-
15:59
-
15:47
-
15:14
-
14:05
-
13:50
-
13:10
-
12:10
-
11:02
-
10:35
-
09:55
-
09:28
-
09:03
-
00:02
- 26 февраля 2025
-
23:01
-
22:38
-
22:25
-
21:25