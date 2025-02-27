В «Уильямсе» отреагировали на быстрейшее время Сайнса во второй тестовый день

Главный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон подвёл итоги второго тестового дня Формулы-1 в Бахрейне, который гонщик команды Карлос Сайнс закончил на первой строчке.

«Несмотря на необычное зрелище дождя в Бахрейне, нам удалось завершить бо́льшую часть запланированной программы без проблем. Машина снова работала надёжно, что является лишним свидетельством усилий всех, кто участвовал в её создании, включая команду механиков здесь, на трассе, которые работают по ночам, чтобы подготовить машину.

Карлос сегодня ехал целый день и смог, опираясь на свой вчерашний опыт, больше узнать о том, на что способен болид FW47. Вместо того чтобы завершить симуляцию гонки, мы выбрали более высокий уровень топлива для окончания работы, что дало нам возможность поэкспериментировать с настройками и работой шин.

Машина работала сегодня достаточно хорошо, но мы знаем, что есть различия между нашим планом работы и планом работы наших соперников. Мы прекрасно понимаем, что окончательный протокол не отражает того, как будет проходить квалификация в Мельбурне», — приводит слова Робсона пресс-служба команды.