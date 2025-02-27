Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт The Race указал на худшую по поведению машину Формулы-1 2025 года

Эксперт The Race указал на худшую по поведению машину Формулы-1 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и эксперт The Race Эд Стро в своей колонке высказался о том, какая машина является худшей по поведению в пелотоне Формулы-1 по итогам первых двух дней предсезонных тестов.

«Единственный важный совет, который я могу дать, наблюдая за ситуацией на трассе по итогам первых двух дней тестов — не садитесь за руль «Кик-Заубера». Пусть худшие моменты первого утра удалось исправить за счёт изменений в настройках, машина по-прежнему остаётся сложной в управлении.

Сегодня мы могли наблюдать, как Бортолето из круга в круг пытался заставить машину делать одно и то же в 10-м повороте. Пусть «Заубер» и не выглядит как машина, которая отстаёт на много миль, они не смотрятся хоть сколько-то угрожающими позициям в середине пелотона», — написал Эд Стро в своей колонке на The Race.

Материалы по теме
На тестах Формулы-1 вырубило свет! Этот и ещё пять главных моментов первого дня
На тестах Формулы-1 вырубило свет! Этот и ещё пять главных моментов первого дня
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android