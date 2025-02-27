Тото Вольф: мы не понимаем, что происходит

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги второго дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Если говорить честно, то я обеспокоен, потому что в подобных условиях мы должны быть быстрее остальных, как в прошлом году в Лас-Вегасе, но сейчас этого нет. Либо мы решили проблему и машина стала более сбалансированной, либо нет. Иногда бывают перекрёстки, на которых вы поворачиваете не туда. Вчера мы попробовали некоторые идеи, и это не сработало. Пока всё неидеально.

Есть ощущение, что новая машина лучше прошлогодней, однако мы не знаем программы соперников. Вчера Норрис был словно на другой планете, сегодня были хороши Сайнс и Льюис. Пока мы не понимаем, что происходит», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.