В Hennessey представили экстремальную версию Ford Mustang мощностью 850 л. с.

Американская компания Hennessey представила свой новый проект — суперкар Super Venom, созданный на основе Ford Mustang Dark Horse. Отмечается, что автомобиль построен в честь годовщины основания компании в 1991 году, а потому тираж Super Venom будет ограничен 91 экземпляром.

Hennessey Super Venom Фото: Hennessey

Для Super Venom в Hennessey разработали собственный карбоновый обвес под названием VenomAero. Он включает в себя более агрессивный передний сплиттер, боковые юбки, а также заднее антикрыло.

Hennessey Super Venom Фото: Hennessey

Кроме того, благодаря новой системе впуска воздуха, мощному нагнетателю и улучшенной топливной системе мощность 5-литрового V8 удалось увеличить с 500 лошадиных сил до 850.

Hennessey Super Venom Фото: Hennessey

До 60 миль в час (97 км/ч) Super Venom разгоняется за 3,2 секунды — на полсекунды быстрее стандартного Mustang Dark Horse. Кроме того, в Hennessey заявляют, что четверть мили Super Venom проезжает за 10,9 секунды.

Hennessey Super Venom Фото: Hennessey

Автомобиль будет доступен в двух вариантах. Super Venom Dark Horse обойдётся покупателю в $ 164 тыс., тогда как стоимость Super Venom GT — $ 150 тыс.