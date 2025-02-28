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Стартап показал проект Chevrolet Corvette в стиле самолёта-истребителя

Стартап показал проект Chevrolet Corvette в стиле самолёта-истребителя
Maverick
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Европейский стартап Mxtrem Automobili представил проект Maverick — экстремальный спорткар, построенный на базе Chevrolet Corvette в стиле самолёта-истребителя.

Maverick

Maverick

Фото: Mxtrem Automobili

Автомобиль приобрёл заострённый нос и элементы в стиле ракет военного самолёта, два киля в задней части, а также декоративные сопла реактивных двигателей.

Maverick

Maverick

Фото: Mxtrem Automobili

Кроме того, кабина автомобиля будет оформлена в стиле кокпита истребителя — руль задуман в виде штурвала, а на центральном тоннеле размещён джойстик.

Maverick

Maverick

Фото: Mxtrem Automobili

В Mxtrem Automobili заявляют, что намерены построить 12 экземпляров Maverick, причём каждый из них будет уникальным. Создан проект на базе Corvette C8, однако в Mxtrem готовы взять за основу Stingray, Z06 или E-ray.

Интерьер Maverick

Интерьер Maverick

Фото: Mxtrem Automobili

По данным издания Motor1, в Mxtrem Automobili уже получили несколько заказов, первый из которых будет доставлен в декабре 2025 года. В то же время первый прототип машины компания намерена представить в мае.

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