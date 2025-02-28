Деймон Хилл рассказал подробности о своём увольнении со Sky Sports

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл дал комментарий по поводу своего увольнения с телеканала Sky Sports.

«Я всё равно ощущал закат своей карьеры. На протяжении всего прошлого сзеона я был в стороне, меня отодвинули на менее привлекательные темы. У них есть молодые, свежие имена. Есть Дженсон Баттон, Нико Росберг. Я всё понимаю. Они ближе к происходящему сейчас, чем я. К тому же, речь идёт о телевидении. ведущие должны выглядеть прилекательно. Я не обижен. На Sky Sports работают блестящие специалисты, а Мартин Брандл – абсолютный гений репортажа», — приводит слова Деймона Хилла The Telegraph.

Хилл работал на телеканале на протяжении 13 лет. Он сообщил о своём уходе в ноябре прошлого года.