Лиам Лоусон подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1

Новозеландский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон высказался о втором тестовом дне в Бахрейне.

«Мне всё комфортнее за рулём этого болида, мы поработали сегодня по достаточно плотной программе. Нам пришлось разюираться с техническими неполадками в ходе дня, но такое случается на тестах, мы продолжаем узнавать машину. В какой-то степени на работу на трассе повлияла погода, что испоротило некоторые планы, но, думаю, это ситуация. в которой оказались большинство команд.

Всё, что мы делаем, очень ценно с точки зрения подготовки к Гран-при Австралии. Дело продвигается хорошо. Нужно было сегодня всё сделать правильно, ведь это был последний раз, когда я сел за руль до этапа в Мельбурне. Мы постараемся максимально эффективно использовать полученную информацию, чтобы к первой гонке сезона добиться хорошего баланса машины", — приводит слова Лроусона пресс-служба команды.

Напомним, 28 февраля полный день за рулём отработает четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.