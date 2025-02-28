Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1

Лиам Лоусон подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон высказался о втором тестовом дне в Бахрейне.

«Мне всё комфортнее за рулём этого болида, мы поработали сегодня по достаточно плотной программе. Нам пришлось разюираться с техническими неполадками в ходе дня, но такое случается на тестах, мы продолжаем узнавать машину. В какой-то степени на работу на трассе повлияла погода, что испоротило некоторые планы, но, думаю, это ситуация. в которой оказались большинство команд.

Всё, что мы делаем, очень ценно с точки зрения подготовки к Гран-при Австралии. Дело продвигается хорошо. Нужно было сегодня всё сделать правильно, ведь это был последний раз, когда я сел за руль до этапа в Мельбурне. Мы постараемся максимально эффективно использовать полученную информацию, чтобы к первой гонке сезона добиться хорошего баланса машины", — приводит слова Лроусона пресс-служба команды.

Напомним, 28 февраля полный день за рулём отработает четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
«Феррари» сместили с первой строчки. Как проходил второй день тестов Формулы-1
Live
«Феррари» сместили с первой строчки. Как проходил второй день тестов Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android