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«Феррари» изменила график работы Леклера и Хэмилтона в заключительный день тестов

«Феррари» изменила график работы Леклера и Хэмилтона в заключительный день тестов
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Команда Формулы-1 «Феррари» изменила график работы семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. Леклер сядет за руль болида SF-25 с утра, а Хэмилтон — после обеда. Семикратный чемпион мира закроет программу итальянской команды на трассе «Сахир».

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 28 февраля
28 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Идёт
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:30.861
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.027
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.581
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