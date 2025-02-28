«Феррари» изменила график работы Леклера и Хэмилтона в заключительный день тестов

Команда Формулы-1 «Феррари» изменила график работы семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. Леклер сядет за руль болида SF-25 с утра, а Хэмилтон — после обеда. Семикратный чемпион мира закроет программу итальянской команды на трассе «Сахир».
Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.
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