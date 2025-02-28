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Хорнер: «Ред Булл» придётся дать немного времени Лоусону

Хорнер: «Ред Булл» придётся дать немного времени Лоусону
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда проявит терпение по отношению к новозеландскому новичку коллектива Лиаму Лоусону.

«Нам придётся дать ему немного времени. Он провёл всего 11 Гран-при. Он не совсем новичок, но ушёл от этого статуса недалеко. Для него это большой шаг, но он очень умный пилот. Думаю, с ним всё будет в порядке. Он сильный и решительный парень. И у него огромный энтузиазм. Он проделал большую работу. Лиам продолжает вливаться в команду, у него хорошие отзывы, и они соответствуют тому, что говорит Макс. Нам нравится работать с ним, но ему нужен километраж. Поэтому мы отдали второй день тестов полностью ему», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

Напомним, в заключительный день тестов обе сессии за рулём машины RB21 проведёт Макс Ферстаппен.

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