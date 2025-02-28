Стролл почувствовал себя плохо, «Астон Мартин» изменил график работы на тестах

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» вынужденно изменила расписание работы пилотов в третий и заключительный день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Об этом сообщает журналист Томас Махер в своих социальных сетях.

Изначально планировалось, что с утра за руль сядет канадец Лэнс Стролл, а вечером его сменит Фернандо Алонсо, однако Стролл пожаловался на плохое самочувствие ночью. В связи с этим в команде решили отдать утреннюю сессию Алонсо. Что касается вечерней, то многое будет зависеть от состояния Стролла. Пока команда не сообщила, кто сядет за руль после обеда.

Напомним, в следующем сезоне «Королевских гонок» в составе «Астон Мартин» будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и представитель Канады Лэнс Стролл. В прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Трофей завоевал другой коллектив из Великобритании — «Макларен».