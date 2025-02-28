Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл почувствовал себя плохо, «Астон Мартин» изменил график работы на тестах

Стролл почувствовал себя плохо, «Астон Мартин» изменил график работы на тестах
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» вынужденно изменила расписание работы пилотов в третий и заключительный день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Об этом сообщает журналист Томас Махер в своих социальных сетях.

Изначально планировалось, что с утра за руль сядет канадец Лэнс Стролл, а вечером его сменит Фернандо Алонсо, однако Стролл пожаловался на плохое самочувствие ночью. В связи с этим в команде решили отдать утреннюю сессию Алонсо. Что касается вечерней, то многое будет зависеть от состояния Стролла. Пока команда не сообщила, кто сядет за руль после обеда.

Напомним, в следующем сезоне «Королевских гонок» в составе «Астон Мартин» будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и представитель Канады Лэнс Стролл. В прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Трофей завоевал другой коллектив из Великобритании — «Макларен».

Материалы по теме
Финальный день тестов Формулы-1 — сегодня многое прояснится! LIVE
Live
Финальный день тестов Формулы-1 — сегодня многое прояснится! LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android