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Эксперт отметил одну повторяющуюся проблему в пилотировании Антонелли

Эксперт отметил одну повторяющуюся проблему в пилотировании Антонелли
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о проблемах, с которыми на тестах столкнулся итальянский новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Антонелли на шинах С4, самых мягких из тех, что команда привезла в Бахрейн, пытается оценить их эффективность, но не может остановить болид перед четвёртым поворотом. Сейчас мы часто видим, как Антонелли вынужден буквально бороться со своими тормозами. Он часто допускает блокировки. Думаю, он просто заносит слишком много скорости. Он просто оказался далёк от того, чтобы остановить машину», — сказал Джолион Палмер в эфире Sky Sports.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 завершатся сегодня, 28 февраля.

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