На «Хаасе» Оливера Бермана сорвало капот во время тестов. Фото

На машине «Хаас» Оливера Бермана во время третьего, заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне возникла необычная проблема. С автомобиля сорвало капот. Примечательно, что это уже не первая проблема с обшивкой болида американской команды — во время шейкдауна в Сильверстоуне с болида сорвало боковой понтон, когда за рулём был Эстебан Окон.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Берман сумел вернуться в боксы, не вызвав остановку сессии, в настоящий момент команда работает над устранением проблемы.

После 45 минут тестовой сессии лидирует Шарль Леклер, проехавший свой круг за 1.30,861.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию третьего дня предсезонных тестов.