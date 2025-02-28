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На «Хаасе» Оливера Бермана сорвало капот во время тестов. Фото

На «Хаасе» Оливера Бермана сорвало капот во время тестов. Фото
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На машине «Хаас» Оливера Бермана во время третьего, заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне возникла необычная проблема. С автомобиля сорвало капот. Примечательно, что это уже не первая проблема с обшивкой болида американской команды — во время шейкдауна в Сильверстоуне с болида сорвало боковой понтон, когда за рулём был Эстебан Окон.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Берман сумел вернуться в боксы, не вызвав остановку сессии, в настоящий момент команда работает над устранением проблемы.

После 45 минут тестовой сессии лидирует Шарль Леклер, проехавший свой круг за 1.30,861.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию третьего дня предсезонных тестов.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 28 февраля
28 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Идёт
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:30.811
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.077
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.132
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