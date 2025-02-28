«Ред Булл» показал новинки в последний день тестов Формулы-1

Команда Формулы-1 «Ред Булл» установила новинки на машину RB21 в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. На машину, которую пилотирует Макс Ферстаппен, было установлено новое переднее крыло. Оно отличается от первоначального варианта — элемент стал шире, а точки крепления крыла находятся в другом месте. Новый нос автомобиля крепится ко второй плоскости, а не к первой.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Сравнить две разные конфигурации крыла можно с заглавным фото материала.

Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне проходят с 26 по 28 февраля 2025 года. Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии 16 марта.

В заключительный тестовый день за рулём «Ред Булл» обе сессии отработает Макс Ферстаппен.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.