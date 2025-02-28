«Ред Булл» показал новинки в последний день тестов Формулы-1

Команда Формулы-1 «Ред Булл» установила новинки на машину RB21 в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. На машину, которую пилотирует Макс Ферстаппен, было установлено новое переднее крыло. Оно отличается от первоначального варианта — элемент стал шире, а точки крепления крыла находятся в другом месте. Новый нос автомобиля крепится ко второй плоскости, а не к первой.
Фото: Clive Mason/Getty Images
Сравнить две разные конфигурации крыла можно с заглавным фото материала.
Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне проходят с 26 по 28 февраля 2025 года. Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии 16 марта.
В заключительный тестовый день за рулём «Ред Булл» обе сессии отработает Макс Ферстаппен.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.
- 28 февраля 2025
-
11:52
-
11:46
-
11:22
-
10:52
-
10:45
-
10:34
-
09:53
-
09:40
-
09:33
-
08:20
-
06:00
-
00:26
-
00:21
- 27 февраля 2025
-
23:48
-
23:44
-
22:45
-
22:34
-
21:36
-
20:44
-
20:36
-
19:44
-
19:01
-
18:44
-
18:28
-
17:38
-
17:25
-
17:22
-
16:52
-
16:51
-
16:41
-
16:09
-
15:59
-
15:47
-
15:14
-
14:05