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«Ред Булл» показал новинки в последний день тестов Формулы-1

«Ред Булл» показал новинки в последний день тестов Формулы-1
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» установила новинки на машину RB21 в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. На машину, которую пилотирует Макс Ферстаппен, было установлено новое переднее крыло. Оно отличается от первоначального варианта — элемент стал шире, а точки крепления крыла находятся в другом месте. Новый нос автомобиля крепится ко второй плоскости, а не к первой.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Сравнить две разные конфигурации крыла можно с заглавным фото материала.

Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне проходят с 26 по 28 февраля 2025 года. Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии 16 марта.

В заключительный тестовый день за рулём «Ред Булл» обе сессии отработает Макс Ферстаппен.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 28 февраля
28 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Идёт
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:30.811
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.077
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.132
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