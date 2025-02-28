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Марко: «Феррари» в четверг была быстра, но у нас не было за рулём Ферстаппена

Марко: «Феррари» в четверг была быстра, но у нас не было за рулём Ферстаппена
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о втором дне предсезонных тестов в Бахрейне, который состоялся 27 февраля.

«Вчера нам немного помешал дождь, так что мы не смогли выполнить полноценную программу. В остальном это был обычный тестовый день. Мы выполнили несколько пунктов из программы. Лучше было бы постараться избежать технических проблем, но мы сделали всё, что смогли. Пятница будет иметь огромное значение. Весь опыт, накопленный ранее, можно использовать в пятничной программе. «Феррари» во второй день тестов выглядела сильно, но у нас не было за рулём Ферстаппена. Кроме того, мы столкнулись с проблемой с водяным давлением, поэтому просто потеряли много времени», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

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