Никто в Ф-1 не понимает, как Дмитрий Мазепин смог попасть в паддок — RacingNews365

Неизвестно, каким образом российский предприниматель Дмитрий Мазепин, отец бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, смог попасть в паддок в Бахрейне на предсезонных тестах. Об этом сообщает RacingNews365.

Как информирует источник, ни Формула-1, ни ФИА, ни одна из 10 команд или представители автодрома не выдавали Мазепину-старшему допуск в паддок.

В настоящий момент в Формуле-1 проводят расследование того, по какому именно пропуску мог попасть в паддок Дмитрий Мазепин. Напомним, Дмитрий приехал в Бахрейн с 10-летним сыном, младшим братом Никиты Мазепина.

В Формуле-1 Никита Мазепин выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».