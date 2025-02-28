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Стролл вернётся за руль болида «Астон Мартин» вечером

Стролл вернётся за руль болида «Астон Мартин» вечером
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл примет участие в заключительном дне предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Напомним, изначально планировалось, что с утра за руль сядет канадец Лэнс Стролл, а вечером его сменит Фернандо Алонсо, однако Стролл пожаловался на плохое самочувствие ночью. В связи с этим в команде решили отдать утреннюю сессию Алонсо. Однако Лэнс вернётся за руль машины после обеда.

В прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Трофей завоевал другой коллектив из Великобритании — «Макларен».

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