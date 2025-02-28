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«Всё ещё не знаю, где зарыты две последние десятые». Сайнс — об адаптации к новой машине

«Всё ещё не знаю, где зарыты две последние десятые». Сайнс — об адаптации к новой машине
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Испанский новобранец «Уильямса» Карлос Сайнс высказался об адаптации к новой для себя машине во время предсезонных тестов Формулы-1.

«В плане стиля пилотажа я всё ещё в процессе понимания, что нужно делать, чтобы эта машина поехала быстро. Я всё ещё немного теряюсь, как найти время на круге, — нужно ли делать акцент на вход в поворот или на выход? Когда я атакую, то достигаю достойного уровня, но всё ещё не знаю, где зарыты две последние десятые», — сказал Карлос Сайнс в интервью Sky Sports.

Напомним, по итогам второго тестового дня Карлос Сайнс показал лучший результат. Сегодня, 28 февраля, в заключительный день тестов в Бахрейне, обе сессии за рулём машины «Уильямс» отработает Александер Албон.

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