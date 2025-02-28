Тесты Формулы-1 остановлены красным флагом из-за разбитого стекла на судейской вышке

Утренняя сессия третьего и заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне была остановлена красными флагами.

Причиной этого стало разбитое стекло на судейской вышке на стартовой прямой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Пока неизвестно, как скоро возобновится сессия. До обеденного перерыва на момент остановки сессии оставалось чуть более 45 минут.

На момент остановки сессии протокол утренней сессии возглавляет пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходят в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.