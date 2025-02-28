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Макс Ферстаппен показал кому-то средний палец на пит-лейне во время тестов

Макс Ферстаппен показал кому-то средний палец на пит-лейне во время тестов
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Четырёхкратный чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал средний палец кому-то на капитанском мостике «Уильямса», когда покидал пит-лейн во время утренней сессии заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне проходят с 26 по 28 февраля 2025 года. Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии 16 марта.

В заключительный тестовый день за рулём «Ред Булл» обе сессии отработает Ферстаппен. Новозеландец Лиам Лоусон закончил свою тестовую программу вчера, 27 февраля.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.

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