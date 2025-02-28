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Леклер — лучший в утренней сессии третьего дня тестов Ф-1, Антонелли — 2-й

Леклер — лучший в утренней сессии третьего дня тестов Ф-1, Антонелли — 2-й
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28 февраля на Международном автодроме Бахрейна проходит третий и заключительный день предсезонных тестов. Завершилась утренняя сессия третьего дня, лучшее время в которой продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим — Ландо Норрис («Макларен»). Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался четвёртым.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 28 февраля
28 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Идёт
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:30.811
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.077
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.132

Сессия продолжится в 15:00 по московскому вр6емени.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день. Утренняя сессия:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:30.811 (66 кругов).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.077 (61).
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.132 (57).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.398 (47).
5. Джек Дуэн («Альпин») +0.428 (61).
6. Алекс Албон («Уильямс») +0.633 (58).
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.950 (73).
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.273 (49).
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.336 (35).
10. Оливер Берман («Хаас») +1.550 (59).

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