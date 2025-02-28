ФИА расследует инцидент с автобусом на тестах Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт расследование инцидента с автобусом на трассе в Бахрейне. Об этом сообщает RaceFans.

Представители ФИА подтвердили, что все инциденты, прерывавшие тестовые сессии Формулы-1 красным флагом, будут тщательно расследованы федерацией до проведения этапа чемпионата мира в апреле.

Напомним, утренняя сессия заключительного тестового дня была ненадолго остановлена из-за разбитого стекла на судейской вышке, а сразу после старта послеобеденной сессии она была прервана из-за появления на трассе автобуса.

Предсезонные тесты Формулы-1 проходят в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.