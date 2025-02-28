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ФИА расследует инцидент с автобусом на тестах Формулы-1

ФИА расследует инцидент с автобусом на тестах Формулы-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт расследование инцидента с автобусом на трассе в Бахрейне. Об этом сообщает RaceFans.

Представители ФИА подтвердили, что все инциденты, прерывавшие тестовые сессии Формулы-1 красным флагом, будут тщательно расследованы федерацией до проведения этапа чемпионата мира в апреле.

Напомним, утренняя сессия заключительного тестового дня была ненадолго остановлена из-за разбитого стекла на судейской вышке, а сразу после старта послеобеденной сессии она была прервана из-за появления на трассе автобуса.

Предсезонные тесты Формулы-1 проходят в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 28 февраля
28 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Идёт
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:29.566
2
Александер Албон
Williams
+0.084
3
Пьер Гасли
Alpine
+1:29:10.434
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