Ферстаппену грозит штраф за инцидент со средним пальцем на пит-лейне

Международная автомобильная федерация (ФИА) может наказать четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из-за инцидента, случившегося на пит-лейне во время утренней сессии третьего и заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Как сообщает RacingNews365, Ферстаппена может ждать штраф из-за того, что он показал средний палец кому-то на капитанском мостике «Уильямса».

Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне проходят с 26 по 28 февраля 2025 года. Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии 16 марта.

В заключительный тестовый день за рулём «Ред Булл» обе сессии отработает Ферстаппен. Новозеландец Лиам Лоусон закончил свою тестовую программу вчера, 27 февраля.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.