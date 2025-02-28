Формула-1 планирует начать предсезонные тесты 2026 года в январе с Барселоны — источник

Руководство Формулы-1 планирует в 2026 году начать предсезонные тесты в Барселоне (Испания) и провести их с 26 по 30 января. Об этом сообщает портал Motorsport.

Ожидается, что сессия будет проходить конфиденциально. Каждая команда будет вправе выбрать любые три дня из пяти для тестов. Благодаря этому подходу коллективы максимально эффективно смогут использовать своё время, корректировать расписание в зависимости от погоды и возможных проблем с техникой.

Ранние тесты, скорее всего, дадут командам и производителям двигателей больше времени для выявления и устранения любых потенциальных проблем с надёжностью болида из-за введения нового технического регламента.

После Барселоны коллективы продолжат готовиться к сезону в Бахрейне, где запланированы две трёхдневные сессии. Предварительно они состоятся с 12 по 14 февраля и с 18 по 20 февраля.