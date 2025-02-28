В сезоне 2024 года после Гран-при Азербайджана разгорелся скандал вокруг болида команды «Макларен». Соперники обратили внимание на то, что верхний элемент заднего крыла на MCL38 открывается даже без активации DRS. В итоге этот скандал урегулировала ФИА тем, что ужесточила тесты на гибкость крыльев перед началом нового сезона. Но после тестов в Бахрейне Формула-1 столкнулась с новым скандалом из-за «мини-DRS».

«Это по-прежнему продолжается. Думаю, что «Феррари» и «Макларен» всё ещё делают ставку на этот эффект», — приводит слова технического директора команды «Ред Булл» Пьера Ваше портал The Race.

Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Мельбурне.