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Лэнс Стролл не смог завершить вечернюю сессию, за руль вернулся Фернандо Алонсо

Лэнс Стролл не смог завершить вечернюю сессию, за руль вернулся Фернандо Алонсо
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26-летний канадский пилот британского коллектива «Астон Мартин» Лэнс Стролл не смог завершить вечернюю сессию на Международном автодроме в Бахрейне. Вместо него за руль болида сел напарник, 43-летний испанский гонщик Фернандо Алонсо.

До конца вечерней сессии на момент написания новости осталось 58 минут. По итогам утренней сессии протокол возглавил 27-летний пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходят в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.

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