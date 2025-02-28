По гонщикам «Астон Мартин» ударил вирус, Алонсо спал всего два часа — SoyMotor

На протяжении заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне состав команды «Астан Мартин» неоднократно изменялся.

Как сообщает SoyMotor, в команде гуляет вирус, и Стролл спал всего несколько часов ночью из-за рвоты, и в итоге до конца не поправился. Что касается Алонсо, то у него также плохое самочувствие на протяжении последних суток. Также сообщается, что, помимо пилотов, и кто-то из механиков «Астон Мартин» болен.

Напомним, 26-летний канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл не смог закончить вечернюю сессию на тестах в Бахрейне. Ему на смену за руль болида сел его напарник 43-летний испанец Фернандо Алонсо.