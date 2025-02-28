Расселл — лучший по итогам третьего дня тестов Ф-1, Ферстаппен — второй, Албон — третий

28 февраля на Международном автодроме Бахрейна прошёл третий и заключительный день предсезонных тестов, по итогу которого лучшее время продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — Александер Албон («Уильямс»).
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.545 (91 круг).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.021 (81).
3. Александер Албон («Уильямс») +0.105 (137).
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.395 (85).
5. Пьер Гасли («Альпин») +0.495 (84).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.8 (47).
7. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.952 (87).
8. Эстебан Окон («Хаас») +1.183 (103).
9. Шарль Леклер («Феррари») +1.226 (66).
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.343 (61).
11. Ландо Норрис («Макларен») +1.398 (57).
12. Джек Дуэн («Альпин») +1.694 (61).
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.154 (34).
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.181 (69).
15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +2.216 (73).
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.539 (82).
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.602 (35).
18. Оливер Берман («Хаас») +2.816 (59).