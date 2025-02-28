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Расселл — лучший по итогам третьего дня тестов Ф-1, Ферстаппен — второй, Албон — третий

28 февраля на Международном автодроме Бахрейна прошёл третий и заключительный день предсезонных тестов, по итогу которого лучшее время продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — Александер Албон («Уильямс»).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.545 (91 круг).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.021 (81).

3. Александер Албон («Уильямс») +0.105 (137).

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.395 (85).

5. Пьер Гасли («Альпин») +0.495 (84).

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.8 (47).

7. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.952 (87).

8. Эстебан Окон («Хаас») +1.183 (103).

9. Шарль Леклер («Феррари») +1.226 (66).

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.343 (61).

11. Ландо Норрис («Макларен») +1.398 (57).

12. Джек Дуэн («Альпин») +1.694 (61).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.154 (34).

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.181 (69).

15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +2.216 (73).

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.539 (82).

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.602 (35).

18. Оливер Берман («Хаас») +2.816 (59).